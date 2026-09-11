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Şanlıurfa'da park halindeki otomobil yandı

Şanlıurfa'da park halindeki otomobil yandı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde alev alan park halindeki otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde alev alan park halindeki otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Türkmeydanı Mahallesi 1176. Sokak'ta otopark içinde park halindeki 33 TV 071 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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