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Siverek'te Otomobil-Çekici Çarpıştı: 3 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yusuf Ergün (26) yönetimindeki 44 AAG 799 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 17. kilometresinde, Emrullah Yiğit (27) idaresindeki 06 ESG 126 plakalı çekici ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sezgin Aslanoğlu (26) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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