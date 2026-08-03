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Arda Turanlı Shakhtar Donetsk lige çok hızlı başladı

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk lige çok hızlı başladı
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Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nin ilk haftasında Kudvrivka'yı 5-1'lik skorla yendi.

Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nin son şampiyonu olan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, yeni sezonun ilk haftasında Arena Lviv'de Kudrivka ile karşı karşıya geldi.

SHAHKTAR İLK MAÇINDA ŞOV YAPTI

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, mücadeleden 5-1'lik farklı bir galibiyetle ayrılarak sezona 3 puanla merhaba dedi. Karşılaşmanın ilk yarısı, Alisson ve Artur Dumanyuk'un karşılıklı kaydettiği gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Shakhtar Donetsk, Kaua Elias Nogueira'nın hat-trick'i ve Luca Meirelles'in attığı golle rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.

SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Kudrivka, sezona puansız başladı. Arda Turan'ın ekibi ise görkemli bir başlangıç yaparak sezonu 3 puanla açtı. 

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