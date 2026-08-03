Visa, BioCatch'i 2,4 Milyar Dolara Satın Alıyor

ABD'li finansal hizmetler şirketi Visa, davranış odaklı ve çoklu sinyale dayalı dolandırıcılık istihbaratı sağlayıcısı İsrail merkezli BioCatch'i 2,4 milyar dolar nakit karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Visa'dan yapılan açıklamada, şirketin BioCatch'i Permira tarafından yönetilen fonlar ve diğer hissedarlardan satın almak üzere anlaştığı bildirildi.

Şirketin, BioCatch'i 2,4 milyar dolar nakit karşılığında satın almak üzere kesin anlaşmaya vardığı ifade edilen açıklamada, söz konusu satın almanın Visa'nın mevcut siber güvenlik, dolandırıcılık önleme, risk yönetimi ve güvenlik çözümlerini tamamlayacağı belirtildi.

Açıklamada, satın almanın Visa müşterilerinin ve onların müşterilerinin hesap ele geçirme saldırıları, dolandırıcılık girişimleri, suç gelirlerinin aktarılmasında kullanılan aracılar ve sahte başvuru dolandırıcılığı gibi giderek büyüyen tehditlere karşı daha iyi korunmasına yardımcı olmasının beklendiği vurgulandı.

BioCatch'in satın alınmasının, Visa'nın mevcut ürün portföyünü güçlendirerek hesap açılışından işlemlere kadar dolandırıcılık, siber suçlar ve finansal suçları tespit edip önlemeye yönelik yapay zeka destekli çözümler sunmasını sağlayacağı ifade edildi.

Visa'nın son 5 yılda ödeme ekosisteminin güvenliğini sağlamak ve dolandırıcılık oranlarının azaltılmasını hızlandırmak amacıyla teknoloji ve altyapıya 13 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı belirtilen açıklamada, satın alma işleminin şirketin 2027 mali yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA