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Şanlıurfa'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren başkomiserin cenazesi Konya'da defnedildi

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Şanlıurfa'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Başkomiser Hacı Murat Özbal'ın (35) cenazesi, Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

Şanlıurfa'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Başkomiser Hacı Murat Özbal'ın (35) cenazesi, Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

Özbal'ın cenazesi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Beyşehir'e getirildi.

Özbal'ın cenazesi, Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Beyşehir Kabristanı'na defnedildi.

Törene, Özbal'ın yakınları ile Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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