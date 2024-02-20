Şanlıurfa'da kafeler denetlendi

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, kafelerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince Bahçelievler bölgesindeki kafelere yönelik denetimlerde, ruhsat ve hijyen kontrollerini sağlarken, canlı müzik izni bulunan işletmelere kurallara riayet etmeleri uyarısında bulundu.

Denetim esnasında olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, canlı müzik izni bulunan işletmelerin de izin belgelerini inceleyerek, uymaları gereken kuralları yeniden hatırlattı.

Açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları "444 22 63" numaralı İletişim Merkezine bildirmeleri halinde denetimlerin anında sağlanacağı kaydedildi.