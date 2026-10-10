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Şanlıurfa'da jandarmadan şehit Kasım Aksoy'un ailesine ziyaret

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Şanlıurfa'da jandarmadan şehit Kasım Aksoy'un ailesine ziyaret
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehadetinin yıl dönümünde şehit piyade onbaşı Kasım Aksoy'un ailesini ziyaret etti.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehadetinin yıl dönümünde şehit piyade onbaşı Kasım Aksoy'un ailesini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim 2007'de Şırnak'ta şehit olan Kasım Aksoy'un ailesini evinde ziyaret eden jandarma ekibi, şehidi rahmet ve minnetle andı.

Ailenin talep ve ihtiyaçlarını dinleyen jandarma ekibi, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Açıklamada, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin kendilerine emanetleri olan kıymetli ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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