Mavi Marmara'nın 15. Yıl Dönümünde Gazze ve Kudüs İçin Yürüyüş

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının öncülüğünde, İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısının 15. yıl dönümü dolayısıyla "Her adım Gazze ve Kudüs için" yürüyüş düzenledi.

İsrail'in saldırısını da kınamak amacıyla bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Ali Şelli Parkı'nda toplandı.

Rabia Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen katılımcılar tekbir getirip, "Kahrolsun İsrail", "Mehmetçik Gazze'ye" şeklinde sloganlar attı.

Burada konuşan Şanlıurfa Genç İHH Başkanı Ömer Faruk Sezer, dünyanın en büyük zalimliğe şahitlik ettiğini söyledi.

İsrail'in dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlediğini belirten Sezer, İsrail'in güçten anladığını ve herkesin Gazze'deki zulmün son bulması için mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Şehitleri rahmetle anan Sezer, "15 yıl önce siyonist işgalci İsrail Devleti yardım götüren gemi konvoyumuza saldırmıştı. Saldırının 15. yılında gerek Mavi Marmara gemimiz gerekse de Filistin, Gazze ve Kudüs'te verdiğimiz on binlerce şehidimizi rahmet ve özlemle anıyoruz." dedi.

Sezer, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti.

Yürüyüşün sonunda toplanılan meydanda yatsı namazı kılındı.

Siverek ilçesinde de Peygamber Sevdalıları Vakfı'nca Hürriyet Caddesi'nde düzenlenen Gazze mitingine yüzlerce vatandaş, Filistin ve Türk bayrakları ile katıldı.

Tekbir getiren kalabalık, "Hamas'a selam direnişe devam" sloganı attı, "Özgür Filistin", "Filistin'in özgürlüğü insanlığın vicdanıdır" ve "Bir ölür bin diriliriz" dövizleri taşıdı.

Mitinge katılan Hamas yetkilisi Suhail Ahmed Hassan Alhendi, Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.