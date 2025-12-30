Şanlıurfa'da kolunu hamur makinesine kaptıran çocuğu itfaiye kurtardı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 13 yaşındaki Müslüm B., fırındaki hamur makinesine kolunu kaptırdı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Merkez Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta Müslüm B. (13), fırında kolunu hamur makinesine kaptırdı.
İş yeri çalışanları durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiyenin çalışmasının ardından kolu makineden kurtarılan Müslüm B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel