Şanlıurfa'da genç öğretmenin cesedi fıstık bahçesinde bulundu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesinde erkek cesedi bulundu. Erkek cesedinin 24 yaşındaki Yasin Kayran isimli öğretmene ait olduğu öğrenildi. Yeni nişanlandığı öğrenilen öğretmeni öldüren şüpheli ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesinde 24 yaşındaki öğretmen Yasin Kayran'ın cesedi bulundu. Jandarma olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki bir fıstık bahçesinde meydana geldi. Yoldan geçen çiftçiler, bahçede hareketsiz yatan kişiyi fark edip, vücudundaki kanı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
YENİ NİŞANLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, bu kişinin öğretmen Yasin Kayran olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Yeni nişanlandığı öğrenilen Yasin Kayran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bozova'da elim bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Eyyübiye Şehit Ömer Saklı Ortaokulunda görevli öğretmen Yasin Kayran'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diledi. "Menfur olayı gerçekleştiren şüpheli, jandarmamız tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesini kullanan Şıldak, olayın bütün yönleriyle soruşturularak aydınlatılması sürecinin Valilik tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.