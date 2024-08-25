Şanlıurfa'da genç öğretmenin cesedi fıstık bahçesinde bulundu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesinde 24 yaşındaki öğretmen Yasin Kayran'ın cesedi bulundu. Jandarma olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki bir fıstık bahçesinde meydana geldi. Yoldan geçen çiftçiler, bahçede hareketsiz yatan kişiyi fark edip, vücudundaki kanı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YENİ NİŞANLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, bu kişinin öğretmen Yasin Kayran olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Yeni nişanlandığı öğrenilen Yasin Kayran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yasin Kayran

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bozova'da elim bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Eyyübiye Şehit Ömer Saklı Ortaokulunda görevli öğretmen Yasin Kayran'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diledi. "Menfur olayı gerçekleştiren şüpheli, jandarmamız tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesini kullanan Şıldak, olayın bütün yönleriyle soruşturularak aydınlatılması sürecinin Valilik tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.