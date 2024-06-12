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10 ton kaçak tavuk eti ele geçirildi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

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Şanlıurfa'da gelen ihbar üzerine bir depoya baskın düzenleyen zabıta ekipleri; şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri ele geçirdi. Ekipler depoyu mühürlerken, ele geçirilen tavuklara da imha edilmek üzere el konuldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir depoda yapılan denetimde, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ele geçirildi.

EKİPLER DEPOYA BASKIN DÜZENLEDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ALO 174 Gıda" hattına gelen bir ihbar üzerine Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince Sırrın Mahallesinde bulunan bir depoda denetim gerçekleştirdi. Depoda yapılan incelemede, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri tespit edildi.

TAVUKLAR İMHA EDİLECEK

Zabıta ekipleri depoyu mühürlerken, ele geçirilen tavuklara da imha edilmek üzere el konuldu. İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İşte işyerine yapılan baskından görüntüler;

Şanlıurfa'da Etiketsiz ve İzlenebilirliği Belirsiz Tavuklar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Etiketsiz ve İzlenebilirliği Belirsiz Tavuklar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Etiketsiz ve İzlenebilirliği Belirsiz Tavuklar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Etiketsiz ve İzlenebilirliği Belirsiz Tavuklar Ele Geçirildi

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Haliliye Zabıta Tarım Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Metin Yalcin:

Bozuk değil ise verin barınak hayvanları bayram etsin ..

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7
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Mengele:

Valla tam yerinde yazdin ellerine saglik

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yanıt4
Osman Akar:

Sağlam olsada hicbir hayvana verilmez

yanıt1
yanıt5
sem sem:

eger bozuk değilse kullanılsaydı neden imha ediliyorki yazık değilmi az da değil 10 ton

21
7
yanıtYanıtla
Osman Akar:

dışarda lokantalarda yemek yemeyin hic güvenilir degil helede etin en meşhur olduğu urfa adana gibi şehirde hic yemeyin

7
1
yanıtYanıtla
SUNSET null:

çok tüketimi fırsata çeviren dini bütün kardeşlerimiz işin erbabını da zan altında bırakıyor.

yanıt4
yanıt1
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