Şanlıurfa'da Emekli Öğretmen-Ressamın Kişisel Resim Sergisi Açıldı

Şanlıurfa'da emekli öğretmen-ressam Necmi Kaya'nın kişisel resim sergisi, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü fuaye alanında açıldı.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde düzenlenen resim sergisinin açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve emekli öğretmen, ressam Necmi Kaya tarafından yapıldı.

Etkinlikte konuşan Sultanoğlu, göreve geldi günden beri kültür ve sanat faaliyetlerine ağırlık verdiklerini belirterek, "Okullarımızda, yazarlarımızı, şairlerimizi, ressamlarımızı ve diğer sanat dallarındaki öğretmenlerimizi bulup, onların sanatlarını icra etmelerine yardımcı oluyoruz. Bugün de emekli bir öğretmenimiz aynı zamanda ulusal sergileri olan bir ressamımızın resim sergisini açtık. Urfa, sanat alanında çok mümbit bir şehirdir." dedi.

Ressam ve emekli öğretmen Kaya da böyle bir serginin açılmasında destek verdikleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar resim sergisini dolaştı. 30 eserden oluşan resim sergisi 1 hafta boyunca ziyaret edilebilecek.