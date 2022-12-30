Şanlıurfa'da ele geçirilen çürümüş patatesler imha edildi Güncel Haberler Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde bulunan 1 ton 250 kilogram çürümüş patates imha edildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde bulunan 1 ton 250 kilogram çürümüş patates imha edildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Akçakale ilçesindeki denetimlerde bir iş yerindeki patateslerin bozuk olduğunu fark etti. Piyasaya sürülmek istenen patateslere el koyan ekipler, iş yeri sahibi hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi. 1 ton 250 kilogram patates, çöp merkezinde imha edildi. Kaynak: AA / Güncel Zabıta Müdürlüğü Şanlıurfa Zabıta Güncel Haberler

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