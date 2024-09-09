Şanlıurfa'da Eğitim Sorunları: Öğretmen Açığı ve Kalabalık Sınıflar

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Şanlıurfa'da okullarda yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Şanlıurfa'da 13 bin öğretmen açığının olduğunu vurgulayan Tanal, 752 bin öğrencinin mevcudunun 60'ı bulan sınıflarda okuduğunu söyledi. Şanlıurfa'da öğrencilerin eğitim hakkının ihlal edildiğini ifade eden Tanal, çözüm önerilerinde bulundu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Şanlıurfa'da eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Kentte 13 bin öğretmen açığının olduğunu vurgulayan Tanal, şunları söyledi:

"Anayasamızın 42. maddesinde 'hiç kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz' der. Anayasa böyle der ama gelin görün Şanlıurfa'da böyle midir? Şanlıurfa'da şu anda sınıflar Karaköprü İncirli İlkokulu'nda gayet rahat 60 kişilik sınıflar var. Biz ne diyoruz Şanlıurfalı öğrenciler eğitim hakkından şu anda yoksun. Bazı okullar bugün kapalı bazı öğrencilerimiz tarlada mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyor ama Şanlıurfa'da eğitime vatandaşımızın erişim hakkı ihlal ediliyor. Kaliteli bir eğitim yok. Sınıfların kalabalık olması ve aynı zamanda öğretmenlerin olmaması Harran'da, Akçakale'de, Karaköprü'de diğer ilçelerimizde öğretmenlerin eksik olması ve sürekli eğitimin olmaması ve aynı zamanda taşımalı eğitim sorunu. Şanlıurfa'da yeni eğitim öğretim yılında gerçekten sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız. Nedir bu sorularımız? Şanlıurfa'da 752 bin 782 öğrenci okula giderken 13 bin öğretmen açığımız var. 752 bin öğrenci yani Türkiye'deki 81 ilin 40 ilinden fazla öğrenci sayımız var. Öğretmen açığı var, sınıf mevcudu çok kalabalık ve derslikler yetersiz. Okullarda güvenlik, temizlik personeli yok. Okullarımızda mevsimlik tarım işçiliği ve eğitimden mahrum ediliyor. Anayasamızın 42. maddesi uyarınca Şanlıurfa'daki öğrencilerimiz eğitimden mahrum bırakılmış durumda. Anayasa hükümleri ihlal edilmiş oluyor. Şanlıurfa'nın gerek Bahçelievler gerek Atatürk Mahallesi'ndeki Suriyeli sığınmacıların yoğunluğu nedeniyle sınıflar 40-50-60 kişi ise bunun dörtte üçü Suriyeli öğrencidir. Kalanı Türk öğrenci olduğu için iletişim eksikleri oluyor, eğitimin kalitesi düşmüş oluyor. Çözüm yükümlülüğü devlete aittir. Devlet gayet açık bir vaziyette vatandaşımızın önündeki eğitimle ilgili tüm engelleri kaldırmakla yükümlüdür. Aksi takdirde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Anayasa'nın 42. maddesi uyarınca çocuklarımızın kaliteli ve düzenli eğitimden mahrum bıraktıkları için Anayasa'yı ihlal suçunu işlemiş olurlar."

Yetkilileri göreve çağıran Tanal, şu önerileri sıraladı:

"Şanlıurfa'daki öğretmen atamalarını bir an önce hızlandırın. Öğretmen açığını yüksek olduğu bölgelerde kalıcı çözümler uygulayın. Derslik ve okul sayısını arttırın, altyapısını yatırımları bir an önce yapılması lazım. Kalabalık sınıflar sorunu çözülmeli, güvenlik ve temizlik personeli ataması acilen yapılmalı. Çocukların güvenlikli ve hijyenik bir ortamda eğitim almaları sağlanmalı. Mevsimlik tarım işçisi çocuklarımızın eğitime devam etmeleri için esnek ve alternatif eğitim modelleri geliştirilmeli ve eğitim sadece bir çocuk hakkı değil aynı zamanda toplumun geleceği için en önemli yatırımdır, insan hakkıdır. Şanlıurfa'da eğitimde insan hakkı ve çocuk hakları ihlal ediliyor. Bu sesimizi duyunuz."