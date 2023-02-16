Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın inşaat mühendisi tutuklandı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın inşaat mühendisi Osman Ekren tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın inşaat mühendisi Osman Ekren tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı. İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle İstanbul'da yakalanarak Şanlıurfa'ya getirilen söz konusu apartmanın inşaat mühendisi Osman Ekren çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturmalar çerçevesinde kentte yıkılan binalara ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi daha önce tutuklanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Şanlıurfa İnceleme Güncel Haberler

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