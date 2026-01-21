Haberler

Şanlıurfa'da 6 katlı bina tedbiren boşaltıldı

Haliliye ilçesinde, kolonlardan gelen sesler üzerine Bülent Apartmanı tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Ekiplerin yapacağı inceleme sonrasında binanın durumu netlik kazanacak.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 6 katlı bir bina, ikamet edenlerin kolonlardan ses geldiği ihbarı üzerine tedbir amaçlı boşaltıldı.

Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Bülent Apartmanı'nda oturan vatandaşların binadan seslerin geldiği yönündeki ihbarı üzerine AFAD, zabıta ve polis ekipleri binayı tedbiren boşalttı.

Ekiplerin yapacağı inceleme sonrası apartmanın durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
