Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden araç tanıtımı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki yeni ve mevcut 750 aracın tanıtımı yapıldı. Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, personellerle bir araya gelerek araçların tanıtımını gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki yeni ve mevcut 750 aracın tanıtımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Buluntu Hoca Bulvarında belediye bünyesindeki iş makinaları, hizmet araçları ve otobüslerin tanıtımı için tören düzenlendi.

Personellerle bir araya gelen Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, yeni ve mevcut hizmet araçlarını inceledi.

Beyazgül, personellerin özverili çalışması sonucu şehrin modern bir hale geldiğini ve bu güzelliği ileriye taşımaya çalıştıklarını ifade etti.

Her yıl araç filolarını güçlendirdiklerini aktaran Beyazgül, "Personellerimizle bir araya gelerek araçlarımızın tanıtımını yaptık. Personellerimiz birlik ve beraberlik içerisinde Şanlıurfa'ya güzel hizmetler yapıyor. Halkımızın ekibimizi tanımasını istedik. Halkımıza ait araçlarımızı halkımızın görmesini istedik. Bununla Şanlıurfa olarak tabi ki övünüyoruz. Binlerce araçla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.