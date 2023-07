Sandıktaki patron cesedi davasında sanık avukatından 'boğuşma sırasında oldu' savunması

SAMSUN'da, perde dükkanı olan Ümit Şahin'in (29), 30 bin lira alacaklı olduğu çalışanı Onur Can Kaya (30) tarafından öldürülüp, cesedinin ahşap sandığa konularak boş araziye bırakılmasıyla ilgili davada sanık avukatı Eriç Olgun, "Onur Can Kaya'nın ifadelerinin dışında herhangi bir somut delil yok.

SAMSUN'da, perde dükkanı olan Ümit Şahin'in (29), 30 bin lira alacaklı olduğu çalışanı Onur Can Kaya (30) tarafından öldürülüp, cesedinin ahşap sandığa konularak boş araziye bırakılmasıyla ilgili davada sanık avukatı Eriç Olgun, "Onur Can Kaya'nın ifadelerinin dışında herhangi bir somut delil yok. Ne yazık ki boğuşma esnasında yapılan ters hareketler sonucunda silah ateş alarak böyle bir sonuç ortaya çıkıyor" dedi. Ümit Şahin'in ailesinin avukatı Sercan Kaymak ise, "Sanığın çelişkilerle dolu ifadeleriyle karşı karşıyayız. Maktulün beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak derecede, özellikle uyku halinde öldürüldüğünü iddia ediyoruz" dedi.

Olay, geçen yıl 7 Aralık'ta, 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Perde dükkanı olan, evli ve 2 çocuk babası Ümit Şahin, yanında çalışan Onur Can Kaya'ya 30 bin lira borç verdi, bir süre sonra borcunu ödeyemediği gerekçesiyle, Kaya'nın annesine giderek senet imzalattı. Bu nedenle iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Can Kaya, Şahin'in arkasına geçip başına tabancayla ateş etti, ardından da cesedini ahşap bir sandığa koyup üstünü vidalayıp kapattı. Dükkanın dışına bıraktığı cesetten yayılan kokudan rahatsız olan çevre esnafı, sandığın kaldırılmasını istedi. Kaya, nakliyeci çağırıp sandığı ilçedeki boş bir araziye bıraktı.

Onur Can Kaya'nın avukatı Eriç Olgun ise "Olay anına ilişkin sanık Onur Can Kaya'nın ifadelerinin dışında herhangi bir somut delil bulunmamakta. Dolayısıyla karşı tarafın duruşma esnasında veya dosya kapsamında öne sürmüş olduğu iddiaları somut ve yeterli bir şekilde destekleyecek delil yok. Dosya kapsamında delil olarak nitelendirilen en destekleyici şey tabii ki de sanığın beyanları. Sanık, olayın üstünden çok zaman geçmesine rağmen ilk aşamada da şu anki aşamada da verdiği ifadelerde samimidir. Olayda herhangi bir kastının bulunmadığını silahı aldığını kabul ettiğini ancak bu silahı almasındaki maksadın öldürmek değil, kendini korumak maksadıyla korkutmak olduğunu beyan ediyor. Ne yazık ki boğuşma esnasında yapılan ters hareketler sonucunda silah ateş alarak böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Olayın sonucu dahil her şeyi açık bir şekilde kabul eden şahsın bu şekilde ifade vererek işin içinden sıyrılmaya çalışmasını düşünmek biraz saçma olur. Birlikte uyuşturucu kullandıklarına kadar her şeyi kabul ederek beyanda bulunmuştur. Bunun sonucunda, 'Ben öldürdüm ama benim kastım yoktur' diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışması zaten saçma olacaktır. Olayda görgüye dayalı tanık veya görüntü, ses kaydı ve şahit olmaması da sanığın beyanları aksi yönde olabilecek şekilde değerlendirilmesi için yeterli değildir" dedi. Sanık Onur Can Kaya 28 Eylü'de ikinci kez hakim karşısına çıkacak.