Haberler

Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri

Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri Haber Videosunu İzle
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, İngiliz hücüm oyuncusu Mason Greenwood'u 40 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı. İngiliz futbolcu, Fenerbahçe formasını giyerek taraftarlarına seslendi.

  • Fenerbahçe, Mason Greenwood'un transferini 40 milyon euro net bonservis bedeli ve 2 milyon euro performans bonusu ile bitirdi.
  • Greenwood, Fenerbahçe ile Haziran 2030'a kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık yaklaşık 10 milyon euro net maaş kazanacak.
  • Greenwood, Marsilya'da 45 resmi maçta 26 gol ve 11 asist kaydetti.

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood transferini bitirdi.

GREENWOOD FORMAYI GİYDİ

Sarı-lacivertli yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, geride bıraktığımız gün transferi bitirmek için Marsilya'ya gitti. Transferi bitiren sarı-lacivertli kurmaylar, oyuncu ve ailesiyle uçağa binerek Manchester'a hareket etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Greenwood'un sarı-lacivertli formayı ilk kez giyerek taraftarlarına seslendi.

''ÇOK MUTLUYUM''

İlk düşüncelerini aktaran yıldız isim, ''Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!'' şeklinde konuştu. 

BONSERVİS DETAYLARI

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer için gözden çıkardığı rakam belli oldu. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Marsilya'ya 40 milyon euro net bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca performansa dayalı 2 milyon euroluk bonus maddesi de yer alıyor.

2030'A DEK İMZA

24 yaşındaki yetenekli hücum oyuncusu ile uzun vadeli bir planlama yapan Fenerbahçe, Greenwood ile Haziran 2030'a kadar geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak. İngiliz yıldızın sarı-lacivertli ekipten yıllık yaklaşık 10 milyon euro net maaş kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Mason Greenwood, geride bıraktığımız sezonda Olympique Marsilya formasıyla gösterdiği performansla adeta parmak ısırttı. Fransız ekibiyle çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 gol atıp 11 de asist yapan genç yıldız, toplamda 37 gole doğrudan etki etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Gözü dönen şahıs, annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErdal Demirtürk:

Bu sene yine slogan aynı “bu sene o sene”

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü

Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken...
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı

Başkana bak başkana! Esnafı toplayıp çocuk gibi azarladı

Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü

Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bitti denen transfer iptal mi? Oyuncuyu almadan uçağa bindiler
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!

Parkta kan donduran olay! Sanığın pişkin savunması pes dedirtti
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı

Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı