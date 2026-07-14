Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri
Fenerbahçe, İngiliz hücüm oyuncusu Mason Greenwood'u 40 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı. İngiliz futbolcu, Fenerbahçe formasını giyerek taraftarlarına seslendi.
- Fenerbahçe, Mason Greenwood'un transferini 40 milyon euro net bonservis bedeli ve 2 milyon euro performans bonusu ile bitirdi.
- Greenwood, Fenerbahçe ile Haziran 2030'a kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık yaklaşık 10 milyon euro net maaş kazanacak.
- Greenwood, Marsilya'da 45 resmi maçta 26 gol ve 11 asist kaydetti.
Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood transferini bitirdi.
GREENWOOD FORMAYI GİYDİ
Sarı-lacivertli yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, geride bıraktığımız gün transferi bitirmek için Marsilya'ya gitti. Transferi bitiren sarı-lacivertli kurmaylar, oyuncu ve ailesiyle uçağa binerek Manchester'a hareket etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Greenwood'un sarı-lacivertli formayı ilk kez giyerek taraftarlarına seslendi.
''ÇOK MUTLUYUM''
İlk düşüncelerini aktaran yıldız isim, ''Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!'' şeklinde konuştu.
BONSERVİS DETAYLARI
Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer için gözden çıkardığı rakam belli oldu. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Marsilya'ya 40 milyon euro net bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca performansa dayalı 2 milyon euroluk bonus maddesi de yer alıyor.
2030'A DEK İMZA
24 yaşındaki yetenekli hücum oyuncusu ile uzun vadeli bir planlama yapan Fenerbahçe, Greenwood ile Haziran 2030'a kadar geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak. İngiliz yıldızın sarı-lacivertli ekipten yıllık yaklaşık 10 milyon euro net maaş kazanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Mason Greenwood, geride bıraktığımız sezonda Olympique Marsilya formasıyla gösterdiği performansla adeta parmak ısırttı. Fransız ekibiyle çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 gol atıp 11 de asist yapan genç yıldız, toplamda 37 gole doğrudan etki etti.