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Sandıklı'da 57. Tümen Şehitleri İçin Anma Yürüyüşü

Sandıklı'da 57. Tümen Şehitleri İçin Anma Yürüyüşü
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Akharım beldesinde Miralay Reşat Bey ve 57. Tümen şehitleri için Dikmenbaba-Çiğiltepe arasında anma yürüyüşü düzenlendi. Katılımcılar, Büyük Taarruz şehitleri için dua etti.

? Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Miralay Reşat Bey ve 57. Tümen Şehitleri Anma Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Akharım beldesindeki anma yürüyüşü, Dikmenbaba-Çiğiltepe arasında gerçekleştirildi.

Katılımcılar, Büyük Taarruz şehitlerine dua etti.

Etkinliğe, Sandıklı Kaymakamı Batuhan Bingöl, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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