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Sandık başında gözaltına alınan Bağımsız İstanbul adayı: Mayo ve bikinide devrim yapacaktım

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31 Mart seçimlerine CHP kazandığı il ve ilçelerle damga vururken Yaşar Polat ise İBB seçimlerinin en iddialı adaylarından biriydi. Sandıktan Polat'a çıkan 186 oyda kendisinin ve eşinin oyları yoktu. İstanbullulara 30 bin TL maaş vaadi ise havada kaldı.

"BU ŞEHRİN TÜM İNSANLARI OYUNU BANA VERECEKTİ"

58 yaşındaki Yaşar Polat mayo ve bikini üreticisi. Devrim yaratacağını düşündüğü bir proje geliştirdi ve seçimde bağımsız aday oldu, seçime girme sürecini ve iddiasını şöyle anlattı; "Ben bu seçime girerken mayo-bikinide devrim yapacağım diye geldim. Bu şehrin tüm insanları oyunu bana verecekti. Denizler kuruyana kadar gelirleri bitmeyecek bir sistemi kurup çıkacaktım. Mayo-bikinide boğulmayı sıfıra indiren bir sistem geliştirdim. Herkesin işi kendi evinde olacaktı, aylık 30'ar bin lira gelirleri olacaktı."

Sandık başında gözaltına alınan Bağımsız İstanbul adayı: Mayo ve bikinide devrim yapacaktım

"RAKİBİM YOKTU, YOK"

Rakiplerinin büyük partiler olduğu iddiasına ise Polat "Rakibim yoktu, yok!" diyerek yanıt verdi. Ancak Polat'ın vaatleri ve iddiası fazla ses getirmedi çünkü 0 takipçili sosyal medya hesabından duyuruyordu.

Sandık başında gözaltına alınan Bağımsız İstanbul adayı: Mayo ve bikinide devrim yapacaktım

KAFASINA BEYAZ ATLET GEÇİRDİ

Yaşar Polat yerel seçimden aylar önce Yüksek Seçim Kurulu'na bir dilekçe verdi ve oy pusulasına fotoğrafının basılmasını istedi. Ancak talebi reddedildi. Fotoğrafsız oy pusulasını protesto etmek için de sandığa kafasına geçirdiği beyaz atletle gitti. Oy kullanmak için gelen seçmenlerin şaşkın bakışlarıyla ilerlerken bir polis memuru onu durdurdu, devamını Polat şöyle anlattı; "Memur da dedi ki 'Yüzünü aç, öyle koy.' Polisler saat 3 buçuk gibi beni aldı, saat 6 buçuk gibi serbest bıraktılar. Bana oy kullandırtılmadı. "Benim resmimi gizleyerek bu ülkeye kötülük ettiler."

Sandık başında gözaltına alınan Bağımsız İstanbul adayı: Mayo ve bikinide devrim yapacaktım

KENDİ SANDIĞINDA SIFIR ÇEKTİ

Show Haber'de yer alan habere göre; Yaşar Polat seçimde 186 oy aldı, kendi sandığındaysa sıfır çekti. Kendisine oy veren 186 kişinin kim olduğunu bilmeyen Polat, eşinin oy pusulasında kendisini göremediği için oy veremediğini söyledi ve "Oy kullanma iradem gerçekleşmemiştir. Bunun gerçekleşmesini istiyorum" dedi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri İstanbul Güncel Haberler

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