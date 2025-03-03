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Sancaktepe'de kayıp kardeşlerin ölümüne ilişkin soruşturmada 15 yıla kadar hapis talebi

Sancaktepe'de kayıp kardeşlerin ölümüne ilişkin soruşturmada 15 yıla kadar hapis talebi
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Sancaktepe'de kaybolan üç kardeşin cansız bedenlerinin inşaatın su dolu temelinde bulunmasına ilişkin soruşturmada dönemin Fen İşleri Müdürü Ahmet Özgen hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Sancaktepe'de 2023 yılında üç kardeşin cansız bedenlerinin bir inşaatın suyla dolu temelinde bulunmasına ilişkin, dönemin Sancaktepe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürü Ahmet Özgen hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir lisenin yanındaki inşaat temelinin bulunduğu alanda yağmur suyu birikintisinden itfaiye ekiplerince su çekildikten sonra kayıp çocukların cesedine ulaşıldığı belirtildi.

İddianamede, otopsi raporuna göre ölümün suda boğulma sonucu meydana geldiği, bilirkişi raporuna göre ise olay tarihinde Sancaktepe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan Ahmet Özgen'in kusurlu olduğu aktarıldı.

2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Çocukların ölümü ile Özgen'in dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması arasında illiyet bağı kurulan iddianamede, Özgen'in şantiyedeki temel boşluğa yetkisiz kişilerin girmesini önleme konusunda yeterli çalışma yapmadığı, su birikintisinin alınması yönünde de herhangi bir girişimde bulunmadığı kaydedildi.

Şüpheli Ahmet Özgen hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi yakınlarında oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin 4 Ekim 2023'te akşam saatlerinde kaybolması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Çalışmalar sürerken Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, yağmur suyuyla dolu inşaatın temelinde çocuk cesedi gördüğünü polise bildirmiş, suyun tahliyesi sonrası 3 çocuğun cesedi çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

15 iyi halden en fazla 2 yıl sonra çıkar bu hasiyetsiz

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