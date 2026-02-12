Haberler

Sanatçı Süheyl Ünver, vefatının 40. yılında anıldı

Tıp tarihçisi, hekim, ressam ve tezhip sanatçısı Ordinaryüs Prof. Dr. Süheyl Ünver, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK) ortaklaşa düzenlediği "Vefatının 40. yılında Süheyl Ünver" programında anıldı.

TÜYEK Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışına konuk olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Süheyl Ünver'in kültür hafızalarında çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Süheyl hocam bir bilim insanı sıfatıyla duruşunu hiçbir zaman bozmadı. Doğrularından ödün vermedi. İnanın bana bu duruş, birçok insanda ilham oldu." dedi.

TÜYEK'in çok önemli işlere imza attığına da işaret eden Yazgı, "TÜYEK, kültürümüzü koruyor. O özel eserlerin konservasyon ve restorasyon süreçleri çok zorlu süreçlerdir. Bugün bir kez daha anlıyoruz ki onları ne kadar güzel korursak, bu özel koleksiyonları ne kadar halkımızla paylaşırsak, ecdadımıza olan sorumluluğumuzu daha iyi yerine getireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Süheyl Ünver ile ilgili bir dizi çalışma yapacağız"

TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz da programın açılışında, Süheyl Ünver'in kendilerindeki bütün defterleri, dosyalarını 2013'ten sonra Süleymaniye'de bir Süheyl Ünver Araştırma Merkezi kurarak restore ettiklerini, bakım ve onarıma aldıklarını söyledi.

Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığının Süheyl Ünver ile ilgili birçok kitap çıkarttığı bilgisini vererek, "Yine biz, bakanlığımızın talimatı doğrultusunda Süheyl Ünver ile ilgili bir dizi çalışma yapacağız. Mart ayının sonunda bir Süheyl Ünver sergisi açacağız, uzmanlarımız çalışıyor. Onun dışında sekiz tane daha kitap yayımlanacak." diye konuştu.

Ünver'in şiirler de tercüme ettiğini belirten Yılmaz, şunları anlattı:

"Şiir tercüme etmesi Ünver'in hiç bilinmeyen bir yönü. Onu kitap olarak yayımlayacağız. Çok başarılı çevirileri var ve çok önemli bir vasiyetini yerine getireceğiz. Kızı Gülbün Hanım'ın kendi koleksiyonundaki defteri hem de bizdeki defteri birleştirerek onu da yayımlayacağız. Toplamda 10 tane yayınımız olacak. Tabii bir de Süheyl Ünver kitabı hazırlıyoruz. O kitapta da Süheyl Ünver'in talebelerinin hatıralarını merkez alarak bir kısım bulduğumuz uzmanların yazılarını ve sergimizi kitaplaştırarak yayımlayacağız."

Yılmaz, Süheyl Ünver'in "Beni anmak, hatırlamak istiyorsanız Süleymaniye'deki eserlerim yeter." sözlerini paylaşarak, "Ünver, Titanik gemisini batıracak fırtınayı bile geride bırakan fırtınalı ve kasırgalı bir ortamda, ne bulduysa, gördüyse hiç 'vatan gitti' psikolojisine kapılmadan, sükunet ve kendisine emniyetle kaydeden, tespit eden, hafızaya alan ve aktaran birisidir." görüşlerini paylaştı.

Programa katılamayan Ünver'in kızı Gülbün Mesara ise gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

"Adını taşıyan odası ve eserleriyle varlığını Süleymaniye Kütüphanesi'nde halen sürdürmekte olan aziz babam Ahmet Süheyl Ünver'in vefatının 40. yıl dönümü vesilesiyle yapılmakta olan bu anma toplantısında bulunamadığım için üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Onun hatırasını canlı tutan başta kütüphane yetkilileri olmak üzere bu anlamlı toplantının değerli katılımcılarına bu vesile ile sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

"Gerçek manada bir muhafızdır"

Programda konuşan yazar Beşir Ayvazoğlu, Ünver'i lise yıllarında tanıdığını söyleyerek, "Yıllar sonra TRT'de çalışmaya başladım. Ramazan programları için Süheyl Bey'le görüşmek üzere beni Cerrahpaşa'ya gönderdiler. Süheyl Bey'le dört program çektim. Sonra 1985'te Tercüman gazetesine kültür sanat servisine yönetici olarak geldim. Birkaç ay sonra Süheyl Bey vefat etti. Onun vefat haberini yazmak zorunda kaldım. Çok üzülmüştüm." dedi.

Ünver'in eserleriyle yaşadığını kaydeden Ayvazoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçek manada bir muhafızdır. Hiçbir şeyi kaybetmeden, sevgiyle, hoşgörüyle, yangından mal kaçırır gibi, kendini tamamen mevcut İstanbul, Üsküdar manzaralarını korumaya ve gelecek nesillere 'nasıl bir yerde, şehirde yaşıyorduk' mesajını iletmeye adamış bir adamdı. Öyle büyük sanatkarlık gösterisi değil, en kısa zamanda en çok görüntüyü zapt etmek amacıyla sulu boyasını, kara kalemini kullanmış. Hakikaten inanılmaz bir adam."

Sanatçı Çiçek Derman ise Ünver ile tanıştığında kendisi için başka bir dünyaya kapı açıldığını dile getirerek, "Birkaç hafta sonra Süheyl Hocam yanıma yaklaşıp, 'Kızım benim yardımcım ayrılıyor, benimle çalışmak ister misin' dedi. 'Hocam yapabilir miyim?' dedim. 'Yaparsın, ben sana inanıyorum' dedi. O 22 ay bana 22 sene kadar faydalı oldu. Hayatıma yön verdi, görüşüm değişti. İstanbul'u, kültürümüzü, sanatımızı tanıdım. Son derece müstesna bir insanla beraber çalışmanın ne kadar büyük bir lütuf olduğunu her an hatırlamaktayım." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, İstanbul İl Kültür Müdürü Hüseyin Keskin, sanatçı Günseli Kato ve akademisyen Nur Taviloğlu da usta sanatçı Süheyl Ünver ile ilgili anılarını ve değerlendirmelerini izleyicilerle paylaştı.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
