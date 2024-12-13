Sanatçı Pınar Aydınlar gözaltına alındı

Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında Seyit Rıza posteri açması ve kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

SEYİT RIZA'NIN POSTERİNİ AÇTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında sahne çıkan Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açması ve kullandığı ifadeleri sebebiyle hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

"GÖZALTINA ALINDIM" PAYLAŞIMI YAPTI

Sanatçı Aydınlar, sosyal medya hesabından "gözaltına alındım" paylaşımda bulundu. Aydınlar'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, yaptığı açıklamada, "Söz konusu soruşturmayı bir ceza muhakemesi prosedürü olarak değil, görevini siyasi kinine araç eden bir savcının işgüzarlığından ibaret görüyor; milyonlarca insanın kıymet verdiği bir değeri anmanın ceza tehdidiyle yasaklanmasının beyhude bir çaba olduğunu vurguluyoruz. Hukukun gereğinin yerine getirilerek müvekkil hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılması beklentimizi kamuoyuyla paylaşır, yargının siyasetin uzantısı olmaktan kurtulduğu günleri görme umuduyla saygılarımızı sunarız" dedi.