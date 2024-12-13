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Sanatçı Pınar Aydınlar gözaltına alındı

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Bir dönem HDP milletvekili adayı olan sanatçı Pınar Aydınlar hakkında "Tunceli değil, bizim için Dersim" ifadeleri nedeniyle terör soruşturması başlatıldı. Gözaltına alınan Aydınlar, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki konserde Seyit Rıza'nın posterini açmıştı.

Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında Seyit Rıza posteri açması ve kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

SEYİT RIZA'NIN POSTERİNİ AÇTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında sahne çıkan Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açması ve kullandığı ifadeleri sebebiyle hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Sanatçı Pınar Aydınlar gözaltına alındı

"GÖZALTINA ALINDIM" PAYLAŞIMI YAPTI

Sanatçı Aydınlar, sosyal medya hesabından "gözaltına alındım" paylaşımda bulundu. Aydınlar'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, yaptığı açıklamada, "Söz konusu soruşturmayı bir ceza muhakemesi prosedürü olarak değil, görevini siyasi kinine araç eden bir savcının işgüzarlığından ibaret görüyor; milyonlarca insanın kıymet verdiği bir değeri anmanın ceza tehdidiyle yasaklanmasının beyhude bir çaba olduğunu vurguluyoruz. Hukukun gereğinin yerine getirilerek müvekkil hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılması beklentimizi kamuoyuyla paylaşır, yargının siyasetin uzantısı olmaktan kurtulduğu günleri görme umuduyla saygılarımızı sunarız" dedi.

Sanatçı Pınar Aydınlar gözaltına alındı
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

bitmedi gitti şu tetörist sevicileri,

Yorum Beğen150
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıVll. Murat:

hayallerle yasayani gerçeklerle silkelerler

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme31
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Haber Yorumlarıİzmarit:

Bu ülkede bunlara yol veren içimize sızmış tc vatandaş kimliğine gizlenen yurtsuz tohumu belli olmayanların .....................

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıMurat Celik:

chpdem milli güvenlik sorunudur vesselam

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Seyit rızayı övdü dersim dedi bu mu suçu şimdi bu kadının..iyce ayağa düştü bu işler bu ülkede

Yorum Beğen23
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Haber Yorumlarıosman orenlioğlu:

Agzından cikani KULAĞIN duyacak şarkıcı öttürüler

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıUlas Toplar:

bazıları Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkarma planları yaparken pınar aydınlara terör soruşturması yapılması gerçekten düşündürücü

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ya hu içerideki terörist başını salıp meclise getirmekten bahsedilirken bu ne ki:)))

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Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

Bitmedi sizin dilinizdeki terörist kelimesi,.....

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Haber Yorumlarıhasan:

Göz önündesiniz

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