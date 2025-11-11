Sanatçı Kemal Başar, "Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması"na katıldı

Oyuncu ve tiyatro yönetmeni Kemal Başar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Anadolu Ajansı (AA) işbirliğinde düzenlenen "Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından, ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler hayata geçirildi.

Aile Yılı'na özel düzenlenen fotoğraf yarışması ile milletin birliği, beraberliği ve devamlılığının teminatı olan ailenin, modern çağın tehlikelerine karşı daha dayanıklı kılınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

"Ailelerimiz ne kadar güçlü olursa oradan çoğalarak toplumumuz da güçlü olur"

Yarışmaya aile bireyleriyle çektirdiği fotoğrafla katılan Kemal Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin ailede başladığını, gelenek ve kültürün son derece önemli olduğunu söyledi.

Toplumun gücünün ailelerin gücünden beslendiğini dile getiren Başar, "Ondan sonra okulda öğretmenler gelir. Ailelerimiz ne kadar güçlü olursa oradan çoğalarak toplumumuz da güçlü olur. Türkiye dünyanın en ileri memleketleri, devletleri arasına ancak güçlü insanlarıyla gelebilir. Güç eğer siz atanıza, geleneğinize, kültürünüze, toprağınıza hakimseniz, temeliniz geleneğiniz ve kültürünüzse o zaman siz aynı düşünen insanlarla birlikte büyük bir zenginlik yaratmış olursunuz." dedi.

Kemal Başar, gençlerin de bu bilince sahip olmasının ilerlemeye büyük katkı sağlayacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ben çok erken evlendim. Lale ile 25 yaşında evlendik. Lale'nin başarılarında benim çok payım vardır. Benim başarılarımda Lale'nin çok payı vardır. İkimizin başarısında tuhaf şeylerle zaman geçirmemenin, sadece mesleğimize eğilmenin büyük payı vardır. Çok gurur duyduğumuz bir evlat yetiştirdik. O da yetenekli doğdu. Kimi zaman hayatta başarısızlıklar da var. Aile, başarısızlıklarda, hayal kırıklıklarında yaslanacağınız birinin olması, yalnız hissetmeniz durumunda kendinizi güçlü hissetmenizi sağlıyor. Aile en önemli kavram."

"Yaptığım mesleğin etiğini bana çok güzel bir şekilde gösterdiler"

Kemal Başar'ın oğlu, oyuncu Savaş Alp Başar, ailelerin menfaatsiz gözetmeksizin çocuklarının arkasında durduğunu belirterek, "Özellikle hayatın içinde yıllandıkça değeri belli olandır. Hiçbir kurum, şirket, dostluk, arkadaşlık en azından çoğu ne yazık ki menfaatsiz değil. Aile hiç düşünmeden sırtınızı dayayabileceğiniz, bence ailenizin olması çok büyük bir lütuf." şeklinde konuştu.

Savaş Alp Başar, anne ve babasının uzun yıllar Devlet Tiyatrolarında çalışmasının kendi sanat hayatında büyük etkisi olduğunun altını çizdi.

Müzisyen olma hayaliyle yola çıktığını dile getiren genç oyuncu, şunları kaydetti:

"Ancak yolda tabii ki bu değişti. Ben de baba mesleğine yöneldim. Ailemin etkisi çok büyüktür. Her şeyden önce yaptığım mesleğin etiğini bana çok güzel bir şekilde gösterip, öğrettiler. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum ama tabii ki hepimizin çok çalışması gerekiyor. Çok büyük bir manevi destek ama insanın kendi kendini var etmesi lazım."

Yarışma hakkında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Anadolu Ajansı (AA) işbirliğinde toplumda ailenin önemine dair daha güçlü farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmaya, profesyonel fotoğraf makinesi ya da akıllı telefonlarla çekilen en az bir, en fazla 5 fotoğraf gönderilebilecek.

Yarışmayla kadim değerlerin yüceltilmesi, ailenin önemine dair daha güçlü farkındalık oluşturulması, ayrıca toplumda aile bilincinin güçlenmesine öncülük eden, değerleri yaşatan ve gelecek kuşaklara aktaran aile yapısının öneminin daha görünür kılınması amaçlanıyor.

Fotoğraf yarışması, kategori sınırlandırması olmaksızın aile ilişkileri, gündelik yaşamın samimi ve doğal anları, ailelerin sosyal yaşama katılımı, kuşaklararası bağlar ve etkileşim, ailelerin bir araya geldiği özel ve geleneksel günler ile aile ve çocuk ilişkisi temalarını içerecek.

Yaş sınırının bulunmadığı yarışmada, birinciye 150 bin lira, ikinciye 100 bin lira, üçüncüye 75 bin lira ödül verilecek. Buna ek olarak, 25 bin liralık mansiyon ödülünün verileceği yarışmada, sergileme ödülü kazanan fotoğraflar düzenlenecek sergilerde yer alacak.

Başvurular, 15 Kasım'a kadar "ailemizgelecegimiz.com" adresinden yapılabilecek.