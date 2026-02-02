Haberler

Antalya'da "Sanat Üzerine Sohbetler" söyleşisi düzenlendi

Muratpaşa'daki bir sanat galerisinde düzenlenen 'Sanat Üzerine Sohbetler' söyleşisi, sanat ve mimarlık disiplinlerini bir araya getirerek mekanın estetik ve deneyimsel ilişkisini ele aldı. Mimar Mert Erkılavuz ve Dr. Feride Çelik gibi isimlerin katıldığı etkinlik, sanat ve mimarlık profesyonelleri için ortak bir paylaşım alanı sundu.

Gizli" sergisi kapsamında, sanat ve mimarlık disiplinlerini bir araya getiren "Sanat Üzerine Sohbetler" söyleşisi gerçekleştirildi.

Muratpaşa ilçesindeki bir sanat galerisinde düzenlenen etkinlikte, mimarlık, sanat ve mekan ilişkisi, üretim pratikleri ve kent belleği konuları ele alındı.

Mimar Mert Erkılavuz, sanatın mekanla kurduğu ilişkinin projelere yalnızca estetik değil, deneyimsel ve düşünsel bir derinlik de kattığını belirtti.

Galerilerde yapılan söyleşilerin önemine dikkati çeken Erkılavuz, bu tür etkinliklerin sanatçılar, mimarlar ve tasarım profesyonelleri için ortak bir paylaşım alanı oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Serginin küratörü Dr. Feride Çelik ise serginin, mekanı yalnızca bir sergileme alanı olarak değil, anlatının aktif bir parçası olarak ele alan bir kurgu sunduğunu söyledi.

Sanatçı Ozan Ünal da eserlerinden örnekler vererek heykelin yalnızca bir nesne olmadığını, mekanla birlikte yeniden üretilen canlı bir anlatıya dönüştüğünü kaydetti.

Söyleşiye mimarlar, tasarım profesyonelleri, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
