Sanal gerçeklik gözlüklerinin baş döndürmesine ilaçlı çözüm

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Birim Müdürü Dr. Vural Çelik, "Metaverse dünyasında kullanılan sanal gerçeklik (VR) gözlüklerinin uzun süre kullanımı baş dönmesi yapıyor. Şu an birçok firma, bu gözlüklerin uzun süre kullanılması için ilaç yapıyor hatta birkaç tanesi patent almış durumda" dedi.

Adana Valiliği'nce teknoloji-bilişim alanındaki gelişmeleri takip etmek ve farkındalık yaratmak amacıyla, yapay zeka, Metaverse ve dijital ekonomi alanında 3 teması bulunan TechAdana-2022 etkinliği düzenlendi. Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'ndeki etkinliğe, Vali Süleyman Elban, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Bilgisayar Mühendisleri Odası Adana İl Temsilciliği Koordinatörü Yoldaş Erdoğan, dijital gelişme-yenilikler ile dijital ekonomi alanlarında çalışmalar gerçekleştiren çok sayıda uzman ve öğrenci katıldı.

Etkinlik, konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.