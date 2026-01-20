Havzalı taraftar, 27 yıldır Samsunspor kafilesinin kaza yaptığı yeri ziyaret ediyor

Samsunspor taraftarı Emre Aysan, 27 yıldır Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazasının meydana geldiği noktaya çiçek bırakıyor.

Kazanın meydana geldiği noktaya çiçek bırakıp dua eden Emre Aysan, kazanın yaşandığı 20 Ocak 1989'da 8 yaşında ilkokul öğrencisi olduğunu söyledi.

Okulları yol üstünde olduğu için çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının geçtiğini fark ettiklerini anlatan Aysan, Havza halkının kaza yerine akın ettiğini belirtti.

Liseden mezun olduktan sonra 1999 yılında tek başına yaşamını yitirenleri anmak kazanın yaşandığı yere gelmeye başladığını dile getiren Aysan, "2003'te taraftar grubu kurana kadar tek başıma geldim. Zaman içinde 20 Ocak'ta buraya yüzlerce insanda geldi. Ahde vefa olarak gördük bu işi. Ölene kadar Allah izin verirse her 20 Ocak'ta saat 12.30'da burada olacağım." ifadesini kullandı.

Aysan, kazanın yaşandığın yere anıt yapılmasını istediklerini kaydetti.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışmış, kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti.