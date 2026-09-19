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Samsun Vezirköprü'de Gaziler Günü töreni düzenlendi, gazilere kahvaltı verildi

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Samsun Vezirköprü'de Gaziler Günü töreni düzenlendi, gazilere kahvaltı verildi
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Samsun Vezirköprü'de 19 Eylül Gaziler Günü için tören düzenlendi; Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, konuşmalarda gazilerin fedakarlıkları vurgulandı. Törenin ardından Belediye, gaziler ve gazi yakınları onuruna kahvaltı verdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Törende konuşan Gazi Uzman Çavuş Basri Çelik, vatan ve millet uğruna verilen mücadeleye dikkati çekti.

Jandarma Astsubay Çavuş Yavuz Belkaya da gazilerin devletin birliği, bütünlüğü ve bekası uğruna önemli fedakarlıklarda bulunduğunu söyledi.

Törenin ardından Vezirköprü Belediyesi tarafından gaziler ve gazi yakınları onuruna kahvaltı programı düzenlendi.

Kaymakam Bayram Yıldız, gazilerin devlet için önemine değinerek, daima yanlarında olduklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Murat Gül de gazilerin milletin bağımsızlığı ve geleceği için büyük fedakarlıklar yaptığını vurguladı.

Kaynak: AA
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