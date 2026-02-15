Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem / Haber eklendi

Haberler

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi ve çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
