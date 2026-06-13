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Samsun ve Çorum'da LGS kapsamındaki merkezi sınava 20 bin 229 öğrenci girdi

Samsun ve Çorum'da LGS kapsamındaki merkezi sınava 20 bin 229 öğrenci girdi
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Samsun ve Çorum'da 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınava toplam 20 bin 229 öğrenci katıldı. Aileler okul çevrelerinde çocuklarını beklerken, veliler öğrencilere başarı diledi.

Samsun ve Çorum'da, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 20 bin 229 öğrenci katıldı.

Samsun'da LGS sınavına girecek öğrenciler, aileleriyle sınavların düzenleneceği okullara geldi. Öğrenciler, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Aileler, okulların çevresinde vakit geçirerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Samsun'da 17 ilçede 62 okul binasında 14 bin 391 öğrenci sınava girdi.

Çorum

Çorum'da da LGS kapsamındaki merkezi sınav için aileleriyle gelen öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstererek okullara giriş yaptı.

Çorum'da merkez ve 13 ilçede toplam 5 bin 838 öğrenci sınava girdi.

Çocuğunu okul kapısında bekleyen Mustafa Koşul, sınava giren tüm öğrencilere başarı dileyerek, "Allah'ın izniyle inşallah güzel bir sınav olur. Çocuklar ülkemizin geleceği. Biz de bu yağmurun altında şemsiyelere bekliyoruz veliler olarak." dedi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
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