Samsun ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

Samsun, Amasya, Sinop, Kastamonu, Tokat ve Çankırı'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Atakum Şehit Fikret Özer İlkokulunda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, yeni dönemin öğretmen, öğrenci ve veliler için hayırlı olmasını diledi.

Programa, Vali Sayın Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, protokol üyeleri ve veliler katıldı.

Program, halk oyunları gösterisinin ardından okul bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dağıtımı ve dikimi ile sona erdi.

Amasya

Amasya'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Plevne Ortaokulunda gerçekleştirilen törene, Vali Önder Bakan, protokol üyeleri ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Bakan, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Amasya'da 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 51 bin 414 öğrenci eğitim görecek.

Sinop

Sinop'ta, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 159 okulda 32 bin öğrenci ders başı yaptı.

Yeni eğitim, öğretim yılı dolasıyla TOBB Gelincik Ortaokulunda düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının il genelinde sorunsuz bir şekilde başladığını söyledi.

Öğretmen, öğrenci ve idarecilere yeni eğitim, öğretim yılında başarılar dileyen Özarslan, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Tokat

Tokat Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Yazıcıoğlu İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen, öğrenciler ve velilerle bir süre görüştü.

Kır, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Kır ve öğrenciler okul bahçesine fidan dikti.

Çankırı

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde 26 bin 368 öğrenci, 1844 öğretmen ve 715 çalışan ile yeni eğitim öğretim yılına başladıklarını ifade etti.

Kastamonu

Kastamonu'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenle başladı.

Ali Fuat Darende İlkokulunda gerçekleştirilen törende öğrenciler tarafından şiirler okunarak halk oyunları gösterisi ile müzikli gösteriler sunuldu.

Vali Meftun Dallı, törende yaptığı konuşmada, yeni dönemin başta Kastamonu olmak üzere bütün Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

İlk dersin "yeşil vatan"a ayrılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dallı, çocukların orman yangınları konusunda bilinçli bir şekilde yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de yeni dönemin ilk ders zilini çalmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise her eğitim öğretim yılının başlangıcının, Türkiye'nin hayal ve hedeflerinin geçekleştirilmesi için atılan en büyük adımlardan biri olduğunu söyledi.

Programda, yeni dönemde birinci sınıfa başlayan 249 öğrenci için fidan dikimi yapıldı.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci, kurum müdürleri ve veliler katıldı.