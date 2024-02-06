Samsun Valisi Orhan Tavlı, 7.7'lik depremin birinci yılında önleyici çalışmalara vurgu yaptı

SAMSUN Valisi Orhan Tavlı "Deprem öldürmez, oradaki binalar öldürür.' Bunu görüyoruz ve bu nedenle yapacağımız çalışmalarda önleyici çalışmalara ağırlık vermemiz gerekiyor. Yapı stokunun çok sağlam olması ve arama kurtarma ekiplerinin ve gönüllülerin eğitimleri çok önemli ve sonrasındaki çalışmalar çok önemli' dedi. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6'lık 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerin birinci yılında Samsun AFAD İl Müdürlüğü'nde anma töreni ve İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında ve depremin saati 04.17'de gerçekleştirilen toplantıda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 6 Şubat depremine yönelik Samsun'da yürütülen çalışmalar hakkında AFAD İl Müdür Vekili Nihat Seçgin tarafından sunum yapıldı. Daha sonra ise AFAD Başkanlık tarafından hazırlanan kısa film gösterimi gerçekleştirildi.

'İNSANLARIN ACİZ KALDIĞI BİR AFET'

Burada konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı yapı stoklarının sağlam olması gerektiğini söyleyerek, Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Depremlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, AFAD Başkanlığımızın koordinesinde devletimizin tüm imkanları seferber edildi. Tüm vilayetlerde olduğu gibi, Samsun'da da başta Afet Koordinasyon Kurulu'nun toplanması, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın da devreye alınması sonucunda da 724 devletimizin imkanları ile milletimizin imkanları, depremleri yaşayan depremzede vatandaşlarımızın yanında oldu. Çok acı bir tecrübeydi. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Ama bir taraftan da Türk Milleti, asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürmeyi başardı. Bu yaraları hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız her zaman devletinin yanında. Burada yapacağımız çalışmalarda ders alarak, 'Deprem öldürmez, oradaki binalar öldürür.' Bunu görüyoruz ve bu nedenle yapacağımız çalışmalarda önleyici çalışmalara ağırlık vermemiz gerekiyor. Yapı stokunun çok sağlam olması ve arama kurtarma ekiplerinin ve gönüllülerin eğitimleri çok önemli ve sonrasındaki çalışmalar çok önemli. Asrın felaketi denilen deprem farklı bir şey. İnsanların aciz kaldığı bir afet. Vatandaşlarımız her zaman devletinin yanında. Milli dayanışma, Kuvayımilliye ruhuyla herkes elinden geleni yapmak için azami gayret sarf etti diye konuştu. (DHA)