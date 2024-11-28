Sudenaz'ın "Evli adam peşimi bırakmıyor" isyanının aslı bambaşka çıktı

Samsun Valiliği, basın yayın organlarında yer alan 19 yaşındaki kızın tehdit edildiği iddialarına adli soruşturmalarda ulaşılamadığını bildirdi.

Samsun'da 19 yaşındaki Sudenaz Genç, üniversiteye hazırlık için 16 yaşında gittiği kursun çevresindeki bir esnafın kendisini takip ve rahatsız etmesiyle okulu bırakmak zorunda kaldığını iddia etti. 3 yıl içinde başka bir mahalleye taşınmalarına rağmen takıntılı şahıstan yakasını kurtaramadığını söyleyen genç kız, hayatının karardığını, ölüm tehditleri aldığını ifade etti.

VALİLİK İŞİN ASLINI AÇIKLADI

Olayla ilgili Samsun Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, "Samsun'da evli adam S.G'nin hayatını kabusa çevirdi", "Samsun'da genç kız 3 yıldır takip ve tehdit ediliyor, ölüm korkusu yaşıyor" başlıklarıyla yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yapma ihtiyacı ortaya çıktığı belirtildi.

"TAKİP VEYA TEHDİT YOK"

S.G. (19) ve annesi L.G. (43) ile komşuları A.T. (31) ve eşi C.T. (32) arasında Haziran 2022'den itibaren komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğu aktarılan açıklamada, "Haberlerde yer aldığı gibi ısrarlı takip veya duygusal bir konuya adli soruşturmalarda ulaşılamadığı, tarafların birbirlerinden defalarca şikayetçi olduğu, her iki taraf aleyhine de önleyici tedbir kararları alındığı belirlenmiştir. 20 Kasım itibarıyla A.T. ve C.T'nin talebiyle S.G. ve annesi L.G. aleyhine alınan ve devam eden önleyici tedbir kararı bulunmaktadır. Konuyla ilgili araştırma ve soruşturmaya devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.