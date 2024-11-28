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Sudenaz'ın "Evli adam peşimi bırakmıyor" isyanının aslı bambaşka çıktı

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Samsun'da 19 yaşındaki Sudenaz Genç'in, evli bir adam tarafından 3 yıldır tehdit ve takip edildiği iddiası farklı çıktı. Valilik yaptığı açıklamada, olayın komşular arasındaki problemden kaynaklandığını belirterek, "Haberlerde yer aldığı gibi ısrarlı takip veya duygusal bir konuya adli soruşturmalarda ulaşılamadığı, tarafların birbirlerinden defalarca şikayetçi olduğu, her iki taraf aleyhine de önleyici tedbir kararları alındığı belirlenmiştir." açıklamasını yaptı.

Samsun Valiliği, basın yayın organlarında yer alan 19 yaşındaki kızın tehdit edildiği iddialarına adli soruşturmalarda ulaşılamadığını bildirdi.

Samsun Valiliği'nden Tehdit İddialarına İlişkin Açıklama

Samsun'da 19 yaşındaki Sudenaz Genç, üniversiteye hazırlık için 16 yaşında gittiği kursun çevresindeki bir esnafın kendisini takip ve rahatsız etmesiyle okulu bırakmak zorunda kaldığını iddia etti. 3 yıl içinde başka bir mahalleye taşınmalarına rağmen takıntılı şahıstan yakasını kurtaramadığını söyleyen genç kız, hayatının karardığını, ölüm tehditleri aldığını ifade etti.

Samsun Valiliği'nden Tehdit İddialarına İlişkin Açıklama

VALİLİK İŞİN ASLINI AÇIKLADI

Olayla ilgili Samsun Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, "Samsun'da evli adam S.G'nin hayatını kabusa çevirdi", "Samsun'da genç kız 3 yıldır takip ve tehdit ediliyor, ölüm korkusu yaşıyor" başlıklarıyla yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yapma ihtiyacı ortaya çıktığı belirtildi.

Samsun Valiliği'nden Tehdit İddialarına İlişkin Açıklama

"TAKİP VEYA TEHDİT YOK"

S.G. (19) ve annesi L.G. (43) ile komşuları A.T. (31) ve eşi C.T. (32) arasında Haziran 2022'den itibaren komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğu aktarılan açıklamada, "Haberlerde yer aldığı gibi ısrarlı takip veya duygusal bir konuya adli soruşturmalarda ulaşılamadığı, tarafların birbirlerinden defalarca şikayetçi olduğu, her iki taraf aleyhine de önleyici tedbir kararları alındığı belirlenmiştir. 20 Kasım itibarıyla A.T. ve C.T'nin talebiyle S.G. ve annesi L.G. aleyhine alınan ve devam eden önleyici tedbir kararı bulunmaktadır. Konuyla ilgili araştırma ve soruşturmaya devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAhmet null:

Kadının beyanı esastır yasası tamamen saçma

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

kız zaten normal değil

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Haber YorumlarıCrm:

böyle sıkıntılı-kasıntılı kadınlar arkasında yasaları alarak bir erkeği perişan edebilir? yasalar derhal gözden geçirilmeli....

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Haber Yorumlarıolcay uğuz:

vay orrrrrosssppppp

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Haber YorumlarıAhmet Uzturk:

alsana İstanbul sözleşme,kadın her zaman haklıdır dersen. Kötü niyetli ise haksız yere masum insanları hapse artırabilir.

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

motora benziyor zaten

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Haber YorumlarıVeysel Taş:

Dilin kemiği yok ki, isteyen istediğini söylüyor. At çamuru, tutmazsa izi kalır. Bir çok temiz insanın hayatı böyle iftiralarla cehenneme dönüyor. İnsanlar bir şey duyduğu vakit, araştırmak şöyle dursun azıcık düşünüp acaba doğru mu değil mi diye hiç düşünmeden vuruyor damgayı.

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