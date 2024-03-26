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Samsun Üniversitesi Toplumsal Fayda ve Gönüllülük Topluluğu İftar Programı Düzenlendi

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19 Mayıs ilçesinde Samsun Üniversitesi Toplumsal Fayda ve Gönüllülük Topluluğu iftar programı düzenledi.

İftar programına 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da davet edildi.

Programa katılan Başkan Topaloğlu öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Başkan Topaloğlu Samsun Üniversitesi'nin 19 Mayıs ilçesi için önemli bir kurum olduğunu belirterek, "Samsun Üniversitemiz öğrenci kapasitesi, derslik sayısı ve bölüm sayısı olarak her yıl büyüyor. İlçemize önemli bir değer katıyor. Temennimiz 19 Mayıs ilçemizin gelecek yıllarda üniversite kenti olarak anılması ve tercih edilen bir ilçe olmasıdır." dedi.

Trafik Eğitim Pisti'nde eğitim çalışmaları devam ediyor

19 Mayıs ilçesinde çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla 19 Mayıs Belediyesi tarafından oluşturulan Trafik Eğitim Pisti'nde eğitim çalışmaları devam ediyor.

Burhan Yazıcı Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere, Trafik Eğitim Alanı'nda trafik ekipleri tarafından eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Eğitimde çocuklara karşıdan karşıya geçerken üst geçit ve yaya geçidi kullanmanın önemi, trafikte yol verme kuralları, trafik ışıklarının önemi ve anlamları gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Osman Topaloğlu Samsun İftar Yaşam Güncel Haberler

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