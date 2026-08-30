Haberler

Samsun'un ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Samsun'un ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü, Havza ve Terme ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, çelenk sunma, saygı duruşu, şiirler ve ödül törenleriyle kutlandı. Havza'da şehitlik ziyareti, Terme'de ise etkinlikler düzenlendi.

Samsun'un Vezirköprü, Havza ve Terme ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Havza

Havza'da kutlamalar, Kaymakam Samet Serin'in tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Mehmetçik Meydanı'ndaki törende Kaymakam Serin, Garnizon Komutan Vekili Personel Üsteğmen Mustafa Demiral ve Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Program kapsamında İlçe Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edilerek dua edildi. Protokol üyeleri daha sonra Havza Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti.

Terme

Terme'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende Kaymakam Can Atak, Belediye Başkan Vekili Güler Okumuş ve Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Bayırtarla tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.

Kutlamalar, meydandaki çeşitli etkinliklerle devam etti.

Belediye Başkanı Şenol Kul ise yayımladığı mesajda, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin simgesi olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Kaynak: AA
KKTC'nin Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz

Batan gemiden acı haber: Can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...

Can pazarı yaşanan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Uzak Şehir’in Pakize’sinden sezon öncesi son tatil! Pozları dikkat çekti

Uzak Şehir’in Pakize’sinden plaj pozları: Ağlayarak denize girdim
Cemal Enginyurt'a 'evlat gibi danışman' darbesi! 'Elden alıp hesaplarına atardım'

Cemal Enginyurt'a "evlat gibi danışman" darbesi! Bomba itiraflar
2 gündür kayıp olan genç adamın cansız bedeni bulundu

2 gün önce kayboldu, baraj gölünde cansız bedeni bulundu
HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi

HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor

Cem Yılmaz’dan yüzleri güldüren haber! Hastane odasında bakın ne yaptı