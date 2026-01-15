Samsun'un Ayvacık ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
Ayvacık'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelindeki taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları göz önünde bulundurdu.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun buzlanma ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların göz önünde bulundurulduğu belirtildi.
Açıklamada, kırsal mahalleler Terice, Döngel, Çarşıköy, Y. Mustafa Çakır ve Eynel birleştirilmiş sınıflı okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel