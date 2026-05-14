Samsun'da taşkın ve sel farkındalık eğitimleri sürüyor

Samsun'un Terme ilçesinde, taşkın erken uyarı sisteminin geliştirilmesi ve afet risklerine yönelik iletişim kapasitesinin artırılması amacıyla taşkın ve sel farkındalık eğitimi düzenleniyor.

Terme Belediyesi Meclis Salonu'nda 12-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen program kapsamında eğitici eğitimleri, taşkın ve sel farkındalık oturumları ile toplum temelli eğitim faaliyetleri yapılıyor.

"Samsun'da Taşkın Erken Uyarı Sistemi ve İletişim Stratejisinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında yapılan eğitimler DSİ Genel Müdürlüğü Taşkın Kontrol Daire Başkanlığı koordinasyonunda Avrupa Birliği tarafından finanse edilip, Küresel Afet Risklerinin Azaltılması ve İyileştirilmesi Fonu tarafından yönetilen Afet Önleme ve Hazırlık için Teknik Destek Finansman Mekanizması doğrultusunda Dünya Bankası teknik desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Eğitimlerde afetlere hazırlık, risk iletişimi, erken uyarı sistemleri ve taşkın anında doğru davranış biçimleri ele alınıyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme'nin geçmişte birçok kez taşkın ve sel afetleriyle karşı karşıya kaldığını belirterek, afetlerle mücadelede hazırlıklı olmanın ve doğru bilgiye zamanında ulaşmanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Taşkın erken uyarı sistemlerinin yanı sıra toplumun bilinçlendirilmesinin de hayati önem taşıdığını vurgulayan Kul, "Yaşadığımız her afet bize gösterdi ki afetlerle mücadelede en önemli unsur hazırlıklı olmak ve doğru bilgiye zamanında ulaşabilmektir. Bu eğitimlerin, vatandaşlarımızın afet farkındalığını artıracağına ve ilçemizin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası kıdemli su kaynakları yönetimi uzmanı ve proje yöneticisi Canan Yıldız Uz ise etkili erken uyarı sisteminin güçlü teknik altyapının yanında toplumun doğru zamanda doğru bilgiye erişebilmesiyle daha da güçleneceğini belirterek, eğitimlerle yerel kapasitenin ve toplum farkındalığının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Programa DSİ 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Serdar Güzel, DSİ Taşkın Kontrol Daire Başkan Yardımcısı Yunis Şenol ile diğer ilgililer katıldı.