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Samsun-Ordu Kara Yolunda Tır Kazası: 1,5 Saat Ulaşıma Kapandı

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Samsun'da bir tırın kaza yapması sonucu Samsun-Ordu kara yolu 1,5 saatliğine ulaşıma kapandı. Kaza sonrası yolun büyük bir kısmı tırın refüje çarpması nedeniyle kapandı ve yolda araç kuyruğu oluştu.

Samsun'da tırın kaza yapması sonucu Samsun-Ordu kara yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 66 KC 655 plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu Canik ilçesi Çevre Yolu Ataköy kavşağı yakınlarında refüje çarparak yolun büyük bir kısmını kapattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kalan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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