Samsun-Ordu Kara Yolunda Tır Kazası: 1,5 Saat Ulaşıma Kapandı
Samsun'da bir tırın kaza yapması sonucu Samsun-Ordu kara yolu 1,5 saatliğine ulaşıma kapandı. Kaza sonrası yolun büyük bir kısmı tırın refüje çarpması nedeniyle kapandı ve yolda araç kuyruğu oluştu.
Samsun'da tırın kaza yapması sonucu Samsun-Ordu kara yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 66 KC 655 plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu Canik ilçesi Çevre Yolu Ataköy kavşağı yakınlarında refüje çarparak yolun büyük bir kısmını kapattı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda araç kuyruğu oluştu.
Yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kalan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.