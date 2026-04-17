Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
SAMSUN merkezli Bursa ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda, 25 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 482 bin 558 sentetik hap ve farklı miktarlarda uyuşturucular ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Uyuşturucu ticareti yapmak', 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' suçlarını işlediği tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü. 14 Nisan'da Atakum, İlkadım, Canik, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri ile Bursa ve İstanbul'daki 47 ev ve 6 iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 16 şüphelinin ise bu soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu öğrenildi.

Aramalarda; 6 ruhsatsız tabanca, 173 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 208 kurusıkı mermisi, 482 bin 558 sentetik hap, 15,30 gram esrar, 80,79 gram pregabalin tozu, 53,49 gram kokain, 980 gram mariuana, 480 gram fubinaca, 0,11 gram metamfetamin, 1 muşta ve 6 ruhsatsız yivsiz tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
