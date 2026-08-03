Haberler

Bafra'da sazlık yangını kontrol altına alındı

Bafra'da sazlık yangını kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin yer aldığı Yeşilyazı ile Altınova mahalleleri sınırları içerisindeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Bafra İtfaiye Bölge Grup Amirliği, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kızılırmak Deltası Bölge Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Arazi şartlarının olumsuzluğu nedeniyle itfaiye araçlarının girmekte zorlandığı alandaki yangına, Bafra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 20 dönümlük sazlık alan zarar gördü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan yanan alan dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı

Cem Küçük soruşturması büyüyor! Bir gazeteci daha gözaltında
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı

Türk gemisine dron saldırısı! Görüntüler vahim, yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den İBB'ye tepki: Cevap beklediği 6 soruyu sıraladı

AK Parti'ye geçen Başkandan İBB'ye sert tepki! 6 soru sıraladı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk lige çok hızlı başladı

Yeni sezondaki ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Feridun Düzağaç'tan hayranlarını üzen haber: Sahnelere ara veriyor

Ünlü şarkıcı hayranlarından helallik isteyerek hastalığını açıkladı

Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz
Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı

Tekke'nin eşi, dünyanın konuşacağı transferi neredeyse kendi açıkladı