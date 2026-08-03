Bafra'da sazlık yangını kontrol altına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin yer aldığı Yeşilyazı ile Altınova mahalleleri sınırları içerisindeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Bafra İtfaiye Bölge Grup Amirliği, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kızılırmak Deltası Bölge Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Arazi şartlarının olumsuzluğu nedeniyle itfaiye araçlarının girmekte zorlandığı alandaki yangına, Bafra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 20 dönümlük sazlık alan zarar gördü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan yanan alan dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA