Samsun İlkadım'da gök gürültülü sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu

Samsun İlkadım'da gök gürültülü sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlkadım ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken vatandaşlar zor anlar yaşadı, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.
Samsun'da gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlkadım ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, şemsiye kullanarak ya da kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Sürücüler yağış nedeniyle trafikte kontrollü ilerlerken, trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Sağanak, kent merkezinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA