Samsun İlkadım Belediyesi Hizmet Seferberliği İle Çalışmalarını Sürdürüyor

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hizmet seferberliği içinde çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "İlkadım'ı cazibe merkezi haline getirmek ve komşularımızı güvende tutmak için ciddi yatırımlar yapıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Başkan Demirtaş, çalışanlara da işlerinde kolaylıklar diledi. Mahalle sakinleri de incelemeleri esnasında karşılaştıkları Başkan Demirtaş'a çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Çalışmalara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Demirtaş, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gerek şehir merkezi, gerekse kırsal mahallelerimizdeki birçok noktada üstyapı çalışmalarına eşzamanlı olarak devam ediyor. Bizim belediye olarak yaptığımız en temel işlerden biri, idari sınırlarımız içindeki yollarda, ilçe halkımızın konforlu ve güvenli seyahati tesis etmektir. Şimdiye kadar hiç görülmemiş bir hizmet seferberliği içinde bu çalışmaları devam ettiriyoruz. İlkadım'ı cazibe merkezi haline getirmek ve komşularımızı güvende tutmak için ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu çalışmalar bizi, ilçemizin geleceğine yönelik vizyonuna bir adım daha yaklaştıracak. Belediyemizin emektar işçileri de çukurları ve bozuk yolları onarmak için her gün büyük bir gayretle çalışarak, güzel bir iş çıkarıyorlar. Hepsine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN