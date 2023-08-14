Samsun İlkadım Belediyesi 'Belediye Mahallemizde' Projesiyle Mahallelerin Sıkıntılarını Gideriyor

Samsun İlkadım Belediyesi tarafından uygulamaya konulan 'Belediye Mahallemizde' projesi ile her gün 1 mahallenin sıkıntıları gideriliyor. Daha önce 20 mahalledeki altyapı ve üstyapı sıkıntıları bu şekilde çözen ekipler, kalan 40 mahallenin sıkıntısını da bu dönemde çözmeye çalışacak.

İlkadım Belediyesi, hizmeti vatandaşların ayağına getiriyor

SAMSUN - İlkadım Belediyesi tarafından uygulamaya konulan 'Belediye Mahallemizde' projesi ile her gün 1 mahallenin sıkıntıları gideriliyor. Daha önce 20 mahalledeki altyapı ve üstyapı sıkıntıları bu şekilde çözen ekipler, kalan 40 mahallenin sıkıntısını da bu dönemde çözmeye çalışacak.

61 mahalleyi sınırında bulunduran Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Samsun'un İlkadım Belediyesi'nde ekipler hizmeti vatandaşların ayağına götürüyor. Her gün farklı bir mahallede toplanan belediye personelleri, o gün boyunca mahalledeki tüm sıkıntıları gidermek için çalışıyor. Sağlık ekipleri vatandaşlara sağlık taraması yaparken, fen işleri ekipleri park, yol ve bahçelerdeki bozuklukları gideriyor. Temizlik ekipleri de kutsal mekanlar ve mahallede hijyen çalışması gerçekleştiriyor. Proje kapsamında bazı büyük mahallelerdeki çalışmalar 5 güne kadar çıkabilirken, bugün ise Fevzi Çakmak Mahallesi'nin sıkıntıları giderilmeye çalışıldı.

"20 mahallenin eksikliklerini giderdik"

Şimdiye kadar 20 mahallenin tüm eksikliklerini proje kapsamında giderdiklerinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Projemizin amacı: tüm ekiplerle mahalleye gelip, görülen görülmeyen tüm eksiklikleri yerinde halletmek. 1 günde hallolmayan işleri 3-4 günde tamamlıyoruz. 1 mahalledeki tüm sıkıntıları bitirdikten sonra diğer mahalleye geçiyoruz. Aynı anda sağlıkçılarımız da burada vatandaşlara genel tarama yapıyor. Vatandaşlar da bize ulaşıp sorunlarını iletebiliyor. Halkla bütünleşme anlamında da bize iyi geri dönüşler oluyor. Şu ana kadar 20 mahallenin bu proje kapsamında eksikliklerini giderdik. Toplam 61 mahallemiz var. Hedefimiz tüm mahallelere gidip, yerinde sorunlarını çözmek. Yapabildiğimiz kadarını yapacağız" dedi.

Sıcak havalar nedeniyle şu anda en çok hijyen ve temizlik işlerine dikkat ettiklerini ifadede eden Necattin Demirtaş, "Bugün de cami temizliği, parkların temizlik, bakım, onarım çalışması, kaldırım, yol çalışması, asfalt işleri ve boyama gibi işlemleri yaptık. Mahalleliden gelen istekleri de yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız da şikayetleri not alıyor. Onları da halletmeye çalışıyoruz. Temizlik, yol, bakım-onarım, sağlık ve fen işleri olmak üzere tüm ekibimiz mahallede hummalı bir çalışma yapıyor. Havalar sıcak olduğu için en çok koku ve temizlik konusunda şikayet geliyor. O yüzden konteynerlerde çöp bekletmemeye ve temiz tutmaya daha çok özen gösteriyoruz. Ekiplerimiz birkaç günde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki eksiklikleri giderecek, sonrasında ise Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki eksiklikleri gidereceğiz. Adım adım tüm mahalleler için planlama yapıyoruz. Oradan da Kışla ve İlyasköy Mahalleleri'ne geçeceğiz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve muhtar da belediyenin bu hizmetinden memnun kaldıklarını ifade ettiler.