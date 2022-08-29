Samsun haberi | Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Atar, 30 Ağustos'un, Türk ulusunun Mustafa Kemal önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Kahraman Türk milleti ve kahraman Türk ordusunun, Kurtuluş Savaşı'nda Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk komutasında yedi düvele karşı verdiği bu şanlı mücadele ile bütün dünyaya kayıtsız şartsız bağımsızlık ve egemenliğini ilan ettiğini ifade eden Atar, şunları kaydetti:

"Millet olarak, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından olan 30 Ağustos gibi bu milli ve manevi değere sahip günleri unutmadan ve nesillerimize unutturmadan ilelebet yad etmeliyiz. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde kurtarılmış bu vatan ve kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti yine birlik ve beraberlik içinde yaşatılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, saygılar sunuyorum."

Havza'da okul öncesi yaya yolları ve trafik işaretlerine bakım yapıldı

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Havza Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince okul önlerindeki yaya geçitleri ile trafik işaret levhalarının bakımı ve yenilenmesi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, yapılan çalışma ile yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrenciler için trafiği daha güvenli hale getirmek istediklerini söyledi.

Balcı, "Havza Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında önceliğimiz öğrencilerimizin can güvenliğini sağlamak. Bu amaçla yaya geçitlerimizin, uyarı tabelalarımızın bakımları yapılarak gerekli noktalara yeni tabelalar yerleştirmekteyiz. Yine okullarımızın eğitime başladığı 12 Eylül tarihi itibari ile trafik ekiplerimiz okul önlerinde gerekli tedbirleri alacak." dedi.

Balcı ayrıca okul polisi uygulaması ile öğrencilerin güvenliği ve zararlı alışkanlıklara karşı tedbir alınacağını belirterek, "Polis olarak yarınlarımız olan çocuklarımız ve gençlerimizin güvenliği ve onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak adına üzerimize düşen ne var ise yapacağız. Bu tedbirlere ilaveten Toplum Destekli Polis birimimiz ve Trafik ekiplerimiz tarafından öğrencilerimize kendi yaş guruplarına göre eğitim dönemi boyunca eğitimler verilecek." diye konuştu.

Havza OSB'de genişletme çalışmaları

Havza Organize Sanayi Bölgesi alan genişletme altyapı çalışmaları kapsamında, Havza Kaymakamlığında ilgili kurum amirlerinin katılımı ile toplantı düzenlendi.

Kaymakam Cengiz Nayman'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile ilgili kurumların müdürleri katıldı.

Toplantıda, Kaymakam Nayman sunum yaparak genişleme alanının önemi ve genişleme alanı için gerekli altyapı çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Havza OSB'nin Samsun ve bölge için büyük önem arz ettiğini ve alan genişletme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bölgeye daha fazla yatırımcı geleceğini belirten Nayman, "Halihazırda OSB'mizde yatırım yapan yatırımcılarımız ve diğer yatırımcılar daha büyük yatırımlar için daha geniş alanlar talep etmekteler. Bu talepleri karşılamak adına alan genişletme ve bu alanın altyapı çalışmalarını bir an evvel tamamlamamız elzemdir. Bu da bölgemizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine katkıdır. Yapılacak altyapı çalışmaları ile genişleme alanı çalışmaları ile birlikte demiryolları yükleme rampası, doğal gaz ve elektrik altyapılarının tamamlanması ile Havza OSB, Karadeniz'in en önemli OSB'lerinden biri olacak. Tüm gayemiz ve gayretimiz bölgemize, bölge insanımıza ve ülkemize katı sunmak." diye konuştu.