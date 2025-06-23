Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Masal Şatosu' Müzikali

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Masal Şatosu' Müzikali
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun Devlet Opera ve Balesi, çocuklara yönelik 'Masal Şatosu' müzikalini sahneledi. Müzikal, 'Uyuyan Güzel' masalından esinlenerek oluşturulmuş olup, minik sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında çocuk oyunu "Masal Şatosu" müzikalini minik seyircilerle buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun'da etkinlikler sürüyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu" müzikalini minik sanatseverlerle buluşturdu.

Şahan Gürkan ve Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı müzikali çocuklar, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izledi.

"Uyuyan Güzel" masalından esinlenilen, prensini beklemek yerine onu aramak için yola çıkan prensesi konu edinen müzikal, eserin yazarlarından Şahan Gürkan'ın rejisiyle sahneye konuldu.

Eserin koreografisi Zeynep Bengier, kostümleri Şükran Kırcı, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut'a ait.

On dört şarkının yer aldığı müzikale minik seyirciler ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı

Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı
Holger Rune, kırık raketlerini satışa çıkardı! Fiyatı cep yaktı

Kırık raketlerini satışa çıkardı, fiyatı dudak uçuklattı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.