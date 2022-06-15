Samsun'dan kısa kısa

Kavak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç ile Güreş Eğitim Merkezi sporcuları, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Güreşçileri Kaymakam Saygılı'ya tanıtan Aslankoç, elde edilen başarılar hakkında da bilgi verdi.

Ziyaret ve verilen bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, "Kavak, özellikle güreş, okçuluk ve tekvandoda adını sıklıkla duyuruyor. Başarılarınızdan ilçemiz, Samsun'umuz kadar tüm Türkiye'miz gururlandı. Bizler her zaman sizlerin yanında olacağız. Önümüzdeki şampiyona ve turnuvalarda daha büyük başarılara imza atmanızı dilerim." dedi.

Kavak Kaymakamı Saygılı, KAVSİYAD yönetimini kabul etti

Kavaklı Sanayici İş İnsanları Yöneticileri ve Akademisyenleri (KAVSİYAD), Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Saygılı, ziyarette, bulunduğu yer ve çevresinin kalkınmasında sanayici ve iş insanlarının önemli katkısının bulunduğunu vurguladı.

KAVSİYAD Başkanı Fatih Pişkin de sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitim alanında hizmetler sunarak ilçenin ve Samsun'un gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Pişkin, Saygılı'ya dernek plaketi de sundu.

Ladik Ziraat Odası Başkanı Demir'den "yabani orkide" açıklaması

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, vatandaşlara doğadan yabani orkide toplamamaları uyarısında bulundu.

Demir, AA muhabirine, yabani orkide bitkisinin doğadan toplanmasının yasak olduğunu hatırlattı.

Vatandaşların cezai işlemle karşılaşmamak için yasağa uymaları gerektiği vurgulayan Demir, "Yöremizde yabani salep olarak bilinen yabani orkide, nesli tükenmekte olan liste kapsamına alındığından toplanması ve ticareti yasaklanmıştır. Vatandaşlarımız bu konuda kurallara uymalıdır. Doğadan yabani orkide toplayanların görülmesi halinde güvenlik güçlerine haber verilmesi gerekir." diye konuştu.

Havza'da babalara "erken yaşta zorla evlilik" eğitimi verildi

Havza Sosyal Hizmet Merkezince kırsal mahallelerdeki babalara yönelik erken yaşta zorla evliliklerle mücadele edilmesi amacıyla eğitim ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele için ulusal eylem plan ve programlarının yerelde benimsenmesi ve uygulanması amacıyla hazırlanan 2021-2025 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Samsun İl Eylem Planı kapsamında, Belalan Mahallesi'nde babalara yönelik erken yaşta zorla evliliklerle mücadele eğitim ve farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eğitimde katılımcılara broşür de dağıtıldı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu, Türkiye'de pek çok kız çocuğunun geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle çocuk yaşta, erken ya da zorla evlendirilme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Eğitimi Babalar Günü öncesinde düzenlemek istediklerini anlatan Mutlu, "Günümüzde evlilik yaşı giderek yükselse de çocuk yaşta evlilikler halen bir sorundur. Bu kapsamda toplumsal farkındalığı artırmak ve olumlu sosyal normların desteklenmesine katkı sağlamak için annelere, babalara ve ergen kız ve erkek çocuklarına toplumsal dönüşüm odaklı faaliyetler düzenlenmekte." dedi.

Sene sonu bölge rehber öğretmenler toplantısı Havza'da yapıldı

Havza, Vezirköprü, Ladik ve Kavak ilçelerinde görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların katılımıyla sene sonu bölge rehber öğretmenler toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından Havza Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda eğitim öğretim yılında yapılan rehberlik hizmetleri ile psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale çalışmaları, rehberlik ihtiyaç belirleme anketi sonuçları değerlendirildi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda çocuk ve ergen psikiyatrisi Uzm. Dr. Emre Ürer, "Özel gereksinimli çocuklar" konulu seminer verdi.

Toplantıya Havza Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Adem Gümüşçü ile Havza, Vezirköprü, Ladik ve Kavak ilçelerinde görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar katıldı.