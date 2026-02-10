Haberler

Samsun'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 panelvanının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa K. sağlık ekiplerince kentteki hastaneye kaldırıldı.

Ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı bulvarda, araçların çekiciyle kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler

AK Partili isim, son noktayı koydu: Karantinaya alındı
Su dolu temelin içine düşen 5 ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Biri 5 diğeri 6 yaşındaydı! İki kardeş birlikte ölüme gitti
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu

Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler

AK Partili isim, son noktayı koydu: Karantinaya alındı
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
'Veganım' diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı

"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı