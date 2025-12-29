Haberler

Samsun'da yılbaşı öncesi alkollü içki satış noktaları denetlendi

Samsun’da yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içki satışını önlemek için polis ekipleri denetimler gerçekleştirdi. Alkollü içki satan işletmeler kontrol edildi.

Samsun'da yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içki satışının önlenmesi amacıyla polis ekiplerince il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, alkollü içki satışı yapılan iş yerleri başta olmak üzere tekel bayileri ve çeşitli satış noktalarında kontroller yapıldı.

Denetimlerde ürünlerin bandrol ve etiketleri ile satışa ilişkin belgeler incelendi.

Polis ekipleri, halk sağlığını tehdit edebilecek kaçak ve sahte içkilerin piyasaya sürülmesinin engellenmesinin hedeflendiğini, mevzuata aykırı durumlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını ve denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi.

