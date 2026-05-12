Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Güncelleme:
Samsun'da jandarma tarafından yapılan operasyonda çeşitli uyuşturucular ve silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Mayıs'ta Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu ticareti ile kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada 11 kişinin uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 208 ecstasy hap, 133 gram metamfetamin, 103 gram kokain, 20 gram bonzai, 5 gram skunk, 16 sentetik hap, sigaraya sarılı esrar, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 litre etil alkol, 2 ruhsatsız tabanca, 258 tabanca mermisi, 3 havalı tabanca ile 2 havalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İstanbul'da gözaltına alınan 1 şüpheli de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Emre ÖNCEL-Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Akif Ulutürk:

Silahlar var tabii. Hayvanlar bu olayların dışında kalıyor. İnsanlar kendi kendini mahvediyor. Yazık.

Haber YorumlarıAyşegül Can:

İyi ki yakalanmışlar, ekonomiye zarar veren bu tür faaliyetler durmalı

Haber YorumlarıEnnur Erdem:

Sonunda birisi harekete geçti yani. Bu tür operasyonlar yapılması gerekiyordu, sokaklar için daha güvenli olur böyle. Umarım tutuklu kalanlar için işlem hızlı ilerler.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

